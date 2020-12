Дори снегът не може да спре Златан

Нападателят на Милан Златан Ибрахимович публикува любопитно видео в социалните мрежи. На него се вижда как 39-годишният швед тренира самостоятелно по тениска и шорти на "Миланело", докато вали сняг. Коментарът му към видеото е красноречив: "Опитай се да ме спреш".

Ибрахимович ще пропусне днешното гостуване на "росонерите" срещу Сампдория заради мускулна травма, но има вероятност той да е готов още за следващия двубой на своя отбор.

Try to stop me pic.twitter.com/3yocVv8tIN