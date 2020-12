Звезда на Фили: Разполагаме с всичко нужно, за да спечелим титлата

Една от звездите на Филаделфия - центърът Джоел Ембийд, е разочарован от липсата на индивидуални постижения във визитката си през миналия сезон. Камерунецът записа средни показатели от 23.0 точки, 11.6 борби и 1.3 чадъра на мач, но те не му осигуриха селекции за ежегодните Идеални отбори, които се изготвят от НБА.

"Бях изключително разочарован заради това, че не си получих уважението, което заслужавам. В НБА трябва да печелиш, за да те уважават. Ако не си от победителите, на никого няма да му пука за теб. Това е най-важното нещо, което научих, откакто съм част от Лигата. Не става въпрос само за мен, а цялостно за отбора. Ако правя съотборниците си по-добри, то това означава, че всички ще печелим. Всеки ще получи добри договори и награди", заяви Ембийд в интервю за "Sixers Wire".

Joel Embiid



“I think we have the roster to win a championship. I want to win really badly for this city. I want to play for one city the rest of my career. And that’s Philly. My son was born in Philly. I want to reward the fans for the Trust they had in the Process” pic.twitter.com/zhiOfVdiez