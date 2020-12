Десетима от Рома прекъснаха рекордна серия на Сасуоло (видео)

Отборите на Рома и Сасуоло не оправдаха очакванията за зрелищен мач и завършиха наравно 0:0 на "Олимпико" в двубой от десетия кръг на Серия "А". По този начин беше прекъсната рекордната за "неровердите" серия от 4 техни победи при гостуванията им в италианския елит.

Гостите така и не успяха да се възползват максимално от числения си превес, след като в 40-ата минута Педро Родригес получи втори жълт и съответно червен картон. Само пет минути след това Хенрих Мхитарян се разписа, но благодарение на намесата на ВАР попадението беше отменено заради фаул в атака на Един Джеко. Наставникът на "джалоросите" Пауло Фонсека пък беше изгонен вследствие на протестите си срещу отменения гол.

Half-time in Rome.



Controversy late on as Mkhitaryan's goal is chalked off - and we're down to 10 after Pedro was sent off.

