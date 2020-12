Баскетбол Балкан - 2 с втора победа в ББЛ 06 декември 2020 | 18:03 Прочетена 74 0



Отборът на Балкан - 2 постигна втората си победа за сезона в ББЛ А група. Подсилен от трима играчи от мъжкия отбор на "зелените", отборът на Мирослав Ралчев се наложи над FAB Five със 73-62 (18-22, 24-19, 17-9, 14-12) в мач от 9-ти кръг на Регион "Запад". Срещата се проведе в столичната зала "Свети Георги" и бе излъчена на живо по спортната телеивзия B1B. До момента в класирането Балкан -2 е с актив 2-5, а съперникът има баланс 4-4. В следващия кръг на 12 декември (събота) Балкан гостува на Правец. След като в миналия мач дебют направи Марин Маринов, то днес към отбора се включиха гардът на шампионите Здравко Христов и центърът Денислав Вутев. Заради забраната за участието на състезатели под 18 год. вторият тим на ботевградчани, който играе предимно с юноши, бе с доста къса ротация и общо 6 човека в игра. Мачът започна много оспорвано като FAB Five имаш лека преднина след първия период след като направи обрат след серия 10-0 в края на първия период. Втората част бе белязана от няколко обрата, а първото полувреме завърши при 42-41 в полза на "зелените". Балкан изигра силна трета част и за за първи път в края й поведе с 9 точки при 59-50 след тройка на Марин Маринов и кош на Денислав Вутев. В края противникът дори остана без своя треньор заради две технически и дисквалификация. Последната част започна със серия 7-0 за ботевградчани, за да качат за първи път преднината си на 15 точки. За кратко съперника намали на 10, но Балкан не позволи разликата да падне под нея. Две минути и половина преди края Балкан отново поведе с 16 с и до края удържа без проблем успеха. Марин Маринов бе най-резултатен за успеха на Балкан с дабъл-дабъл от 21 точки и 10 борби. Центърът Денислав Вутев се включи също с дабъл-дабъл от 18 точки и 14 борби, а Николай Иванов завърши с 9 асистенции и 15 точки. Здравко Христов добави 14, от които 4 тройки. За FAB Five най-много 13 точки и 5 борби имаше Николай Леков, а по 11 отбелязаха Камен Атанасов (+5 борби) и Ангел Пейчков (+ 7 борби). http://balkan-basket.com/bg/ 0



