Ди Роуз приема ролята на лидер в Детройт

Дерик Роуз поема диригентската палка в Детройт Пистънс. Най-младият MVP в историята на НБА явно няма намерение да напуска "буталата" преди началото на новия сезон, като вече се е заел с ролята на лидер в съблекалнята на тима.

"Засега работата ми е да помагам на отбора, приемайки ролята на лидер и ветеран в състава. Трябва да изразявам мнението си, когато видя нещо нередно, и когато съотборниците ми не се напъват достатъчно... С Блейк (Грифин) имаме доста натрупан опит, така че можем да дадем много знания на тези момчета. От тях зависи развитието им. Ще дадем всичко от себе си, за да им дадем пример. Благословени сме да разполагаме с толкова млади играчи в съблекалнята ни. Просто се захранваме от енергията им", сподели 32-годишният ветеран пред медиите отвъд Океана.

Derrick Rose talking about how he plans to mentor rookie Killian Hayes this season with the Pistons.



It’s impossible not to root for this guy. Definition of true leadership pic.twitter.com/Q03623j87H