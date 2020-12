Наводнен терен отложи мач от Серия "А"

Днешният двубой от Серия "А" между Удинезе и Аталанта беше отложен за по-късна дата. Причината е наводненият терен на "Дачия Арена", който не беше в състояние за провеждането на мача. Малко преди началото на срещата, то беше отложено с 30 минути. Така в 16:30 часа българско време главният рефер и двамата капитани излязоха за нова инспекция на терена и прецениха, че няма положителна промяна в условията и затова се стигна до отлагането на срещата.

Ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi.

It's official: the match has been postponed to a later date.#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/tVr5wDNEAX