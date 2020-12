Екхоф спечели преследването в Контиолахти, Тодорова 53-та

Норвежката Тирил Екхоф спечели преследването на 10 километра валидно за Световната купа по биатлон при дамите в Контиолахти, Финландия.

Носителката на малкия кристален глобус в дисциплината за миналия сезон тръгна от осма позиция с изоставане от 1:01 спрямо победителката от спринта в четвъртък – Хана Йоберг от Швеция, но направи безгрешна стрелба и си осигури победата в днешния ден. Втора на финала с изоставане от 21.5 секунди спрямо Екхоф остана нейната сънародничка Марте Олсбу-Рьозеланд, която допусна по една грешки по време на двете стрелби от положение прав. Трета финалът премина Йоберг, която завърши на 35.4 секунди от Екхоф, след като допусна общо три грешки. Шведката започна последната обиколка наравно с Олсбу-Рьозеланд, но нямаше отговор за темпото на норвежката и трябваше да се задоволи с третото място.

Тя все пак запазва водачеството си в генералното класиране за световната купа, където с актив от 204 пункта. Втора в битката за големия кристален глобус след четири от общо 36 предвидени индивидуални състезания е Олсу-Роьозеланд, която има 168 точки, докато трета със 152 е Йоана Скотхайм (Швеция), която в днешния ден направи великолепно състезание, в което финишира на пета позиция, след като бе 20-та на старта. Шведката постигна това благодарение на перфектната си стрелба.

Единствената българка в днешното състезание Милено Тодорова финишира на 53-то място след цели седем наказателни обиколки.

Световната купа по биатлон продължава в Хокфилцен (Австрия) през следващата седмица, като първите стартове от програмата са в петъчния ден.