Солени наказания при неспазване на новите мерки срещу COVID-19 в НБА

NBA: Teams that break virus protocols may lose games, picks. Plus lots more from today’s health and safety protocols update. https://t.co/CY0kwra4JH — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 6, 2020 Ако НБА засече нередности и неизпълнение на протокола, то може да последват солени наказания за провинилите се отбори - служебни загуби и дори отнемания на избори от Драфта през следващите години. Играчи и треньорски щаб ще бъдат тествани редовно за COVID-19. Националната Баскетболна Асоциация затяга здраво мерките срещу разпространението на COVID-19 за предстоящата кампания, съобщава ESPN. Както е известно, новият сезон в Лигата буквално чука на вратата - отборите започнаха предсезонната си подготовка и вече се готвят да загреят с контроли през следващите две седмици, преди да бъде дадено началото на сезон 2020/21 на 22 декември.Поради това от НБА са изпратили протокол в размер на 158 страници с всички мерки и подробности относно нормалното протичане на годината. Според него става ясно, че баскетболистите на отборите нямат право да посещават барове, нощни клубове, публични фитнес зали, спа центрове, басейни и изобщо всякакви събития, на които могат да се съберат повече от 15 човека на едно място.Ако НБА засече нередности и неизпълнение на протокола, то може да последват солени наказания за провинилите се отбори - служебни загуби и дори отнемания на избори от Драфта през следващите години. Играчи и треньорски щаб ще бъдат тествани редовно за COVID-19. 0



