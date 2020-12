Дембеле с девета контузия като играч на Барселона

От Барселона официално обявиха, че крилото Усман Дембеле е получил травма по време на снощната загуба с 1:2 от Кадис. Става въпрос за разтежение в дясното му бедро, като от клуба не уточниха колко дълго играчът ще отсъства от терените.

Това е деветата контузия на Дембеле за четирите му сезона на "Камп Ноу" и първата през тази кампания. Така французинът се присъединява към лазарета на каталунците, където са още Жерард Пике, Самюел Юмтити, Сержи Роберто и Ансу Фати. През този сезон 23-годишният футболист има 12 мача и 4 гола във всички турнири.

MEDICAL COMMUNIQUE | Dembélé

Tests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh



All the details:https://t.co/skzzAnYPZI pic.twitter.com/M6wnQRkydf