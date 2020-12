Зимни спортове Норвегия спечели мъжката щафета, българите в дъното 06 декември 2020 | 15:35 Прочетена 287 0



This is the Top 10 of #biathlon Men's Relay @#kon20. Swedish male team also stood on the podium. A good day for Team Norway. They dominated the relay. A bad day for Team France. 3 penalty loops are costly for .. pic.twitter.com/GjQqX9hbAX — (@NiwakaFerreris) December 6, 2020

На второ място е квартетът на Швеция на 39.2 секунди (0+10), а третата позиция зае Германия с пасив от 51.7 секунди (0+9). В топ 6 са още щафетите на Русия, Италия и Австрия.

Норвегия спечели щафетата на 4 по 7.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в Контиолахти (Финландия). Стурла Холм Легрейд, Ветле Кристиансен, Тарей Бьо и Йоханес Тингес Бьо изминаха дистанцията за 1:16.21.0 час, не допуснаха наказателна обиколка и използваха 9 допълнителни патрона.На второ място е квартетът на Швеция на 39.2 секунди (0+10), а третата позиция зае Германия с пасив от 51.7 секунди (0+9). В топ 6 са още щафетите на Русия, Италия и Австрия. България в състав Антон Синапов, Владимир Илиев, Благой Тодев и Владимир Оряшков завърши на 21-о място от 24 тима, като на последния пост Оряшков беше затворен с обиколка. Синапов започна лошо състезанието като при втората си стрелба въртя две наказателни обиколки, след което българите не успяха да наваксат изоставането си. Българските състезатели използваха общо 13 допълнителни патрона.

По-късно днес в Контиолахти е преследването на 10 км за жени с участието на българката Милена Тодорова.

That's it for the men in @KlahtiBiathlon - congratulations to @NSSF_Biathlon @SwedenBiathlon and @skiverband once again. But don't go anywhere: we've got the women's relay coming up shortly!



You can rewatch the entire #KON20 men's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/o8yw7pHMAP — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2020

Контиолахти е домакин на втора поредна серия от състезания, заменяйки шведския Йостерсунд, за да се намалят пътуванията и риска от заразяване по време на пандемията от коронавирус.

