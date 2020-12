Шумахер е новият шампион във Формула 2, индиец с първа победа

Мик Шумахер спечели титлата за 2020 година във Формула 2 след едно драматично състезание в Бахрейн.

Германецът стартира от трета позиция, но още на четвъртия завой допусна грешка в борбата за първото място с Дан Тиктъм (DAMS) и образува огромно плоско петно върху своята предна дясна гума. Вибрациите, които се появиха в автомобила на Prema допринесоха за още блокирания на гумата и в крайна сметка Шумахер избра да спре в бокса за нови гуми в средата на състезанието. Така той се смъкна до 18 позиция на финала, но все пак си осигури титлата, тъй като неговият единствен конкурент Калъм Илот (UNI-Virtuosi) имаше огромни проблеми с износването на гуми в заключителните етапни на спринтовата надпревара на „Сахир“ и завърши извън зоната на точките.

LAP 1/34



HUGE lock-up for Schumacher



He loses out to Daruvala for P2#SakhirGP #F2 pic.twitter.com/pwnksWqAUx