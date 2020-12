Клариса Шийлдс ще се готви с Джон Джоунс за своя дебют в ММА

Златната медалистка от олимпийските игри и световната шампионка в бокса

е сериозна за трансфер в ММА. Преди няколко дни тя подписа договор с ММА веригата PFL и планира да направи дебют в клетката през април 2021 година. 25-годишната американка не си губи времето и избра да се готви в JacksonWink MMA, където тренира и бившият шампион Джон Джоунс.

В социалните мрежи тя сподели видео и снимки от своите първи тренировки в залата, а "Bones" сподели, че е развълнуван от видяното. Шийлс е шампионка на WBA, WBC, IBF и WBO в средна категория и предстои да видим как ще й се отрази този трансфер от бокса в ММА. Ето какво показа тя в първите си стъпки в новата зала:

OK this is pretty exciting pic.twitter.com/wKX227LstJ