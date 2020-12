НБА Ясно е кога ЛеБрон ще подари легендарния №23 на Антъни Дейвис 06 декември 2020 | 15:06 Прочетена 133 0



копирано





.@KingJames says he's still gonna give his No. 23 jersey to AD after this season.



Bron was going to switch back to No. 6 last summer before Nike delayed the plan because it "could not accommodate the request," per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/eGSQTFmXkt — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2020 Дейвис трябваше да получи №23 още през миналия сезон, след като пристигна в състава на Лейкърс, но официалният доставчик на екипите в НБА - Nike, временно отхвърли идеята. От спортния концерн вече бяха изработили твърде голям брой екипи с №23 на ЛеБрон Джеймс и размяната нямаше как да се получи, тъй като това щеше да донесе големи финансови загуби на компанията.



Anthony Davis will not be switching numbers with LeBron and will keep his no.3 . Previously they talked about AD getting no.23. per @LakersSBN pic.twitter.com/ZpzFd0n49z — NBA Retweet (@RTNBA) December 5, 2020 Ей Ди игра с №23 в годините си в Ню Орлиънс Пеликанс. Негов говорител споделил пред SilverScreenandRoll.com, че желанието на звездата е да продължи да носи №3 и през новия сезон, който започва на 22 декември.

ЛеБрон Джеймс все още не се е отказал от намерението си да подари своя №23 на съотборника си в Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис, който в момента играе с №3. Краля разкри чрез стори в социалната мрежа "Инстаграм", че планира размяната на номерата да се случи през сезон 2021/22. При този случай Джеймс вероятно ще облече екип с №6 - номерът, с който четирикратният шампион игра в Маями Хийт, където спечели първите два шампионски пръстена в кариерата си.Дейвис трябваше да получи №23 още през миналия сезон, след като пристигна в състава на Лейкърс, но официалният доставчик на екипите в НБА - Nike, временно отхвърли идеята. От спортния концерн вече бяха изработили твърде голям брой екипи с №23 на ЛеБрон Джеймс и размяната нямаше как да се получи, тъй като това щеше да донесе големи финансови загуби на компанията.Ей Ди игра с №23 в годините си в Ню Орлиънс Пеликанс. Негов говорител споделил пред SilverScreenandRoll.com, че желанието на звездата е да продължи да носи №3 и през новия сезон, който започва на 22 декември. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 133

1