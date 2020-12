Снукър Мечтан финал в Шампионата на Обединеното кралство по снукър 06 декември 2020 | 11:25 - Обновена Прочетена 214 0



Световният номер 1 Джъд Тръмп осигури мечтан финал в Шампионата на Обединеното кралство по снукър срещу Нийл Робъртсън, след като спечели с 6:2 над Лу Нин и прекрати “приказката” на китаеца. 40-ият в света направи мечтан поход до полуфинал в турнир от “Тройната корона”, но нямаше съпротивителни сили срещу Тръмп, който направи два сенчъри брейка (107 и 113) и ще се опита да спечели за втори път купата след триумфа си през 2011 година. Judd Trump is ready to face Neil Robertson in the @betway UK Championship final! #baizeofglory @judd147t pic.twitter.com/Finkedy18f — World Snooker Tour (@WeAreWST) December 5, 2020 Финалът е в две сесии до спечелване на 10 от възможни 19 фрейма от 15 и 21 часа, а топ наградата е 200 хиляди паунда. В първия полуфинал за съботния ден Робъртсън срази също с 6:2 другия китаец на тази фаза Жоу Юелон. Това ще бъде 22-ри двубой между Асото в колодата и Гръмотевицата от Австралия, като англичанинът има леко предимство с 12 победи. Любопитното е, че това е четвърти пореден мач помежду им, който е финал - Робъртсън спечели “Шампион на шампионите” през 2019-а, а Тръмп тази година триумфира в Германския Мастърс и Откритото първенство на Англия. Neil Robertson has beaten a "highly-rated player" and "nice guy" in Zhou Yuelong to reach his third UK Championship final!



Standing between him and a third title: Judd Trump or Lu Ning, who meet at 7pm.



BBC / Eurosport / https://t.co/0mCRoqdsmX #baizeofglory @betway pic.twitter.com/SVBfbTBC0r — World Snooker Tour (@WeAreWST) December 5, 2020 За световния номер 1 предстои 30-и ранкинг финал в кариерата и той преследва 20-а титла, както и трета през този сезон, като освен в English Open, той вдигна трофея и в Откритото първенство на Северна Ирландия във финал с Рони О’Съливан. За Робъртсън залогът е не по-малък, тъй като той има вече два успеха в UK Championship и може да стане шестият играч с “хеттрик”, присъединявайки се към Рони (седем титли), Стив Дейвис (шест), Стивън Хендри (пет), Джон Хигинс и Дин Дзюнхуей (по три). Това е 31-ви ранкинг финал за Левичаря от Мелбърн и той преследва 19-а купа.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

