Творец на голови положения... и рекорди

The most chances created by a Man Utd player across the past four seasons



The joint-most chances created by ANY player in an away PL game in the past four seasons



The joint-most chances created by a player with 45 or fewer minutes in a single game in PL HISTORY



Bruno Fernandes has now provided 11 league assists since his Premier League debut, no player has provided more in that timeframe.



Manchester United have won more points in the Premier League since Bruno Fernandes made his debut (51) than any other team.



Chances created in the Premier League this season:



35 — Bruno Fernandes ()

28 — Kevin De Bruyne ()

26 — Jack Grealish ()



Португалският офанзивен халф на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш имаше рекордно представяне срещу Уест Хам вчера, въпреки че игра само през второто полувреме. Фернандеш смени Дони ван де Бек на почивката на мача с "чуковете" в Лондон и бе с основен принос за обрата и победата с 3:1 на "червените дяволи". Ибериецът асистира за изравнителното попадение на Пол Погба , но по-впечатляващото е, че за 45 минути създаде цели 8 голови положение за отбора на Оле Гунар Солскяер Squawka Football и Statman Dave посочват куп интересни статистически данни, свързани с изявите на бившия играч на Спортинг (Лисабон) . Осемте създадени от него голови положения са изравнен рекорд в Премиър Лийг, когато става дума за 45 минути или по-малко. Те са и изравнен рекорд за най-много създадени от един играч положения в мач от Висшата лига при гостуване в последните 4 сезона. В същото време никой друг не е посгигал 11 асистенции след дебюта си в Премиър Лийг за толкова кратко време. Бруно Фернадеш заигра на " Олд Трафорд " от началото на 2020 година, като дебютът му в Премиър Лийг бе при нулевото равенство с Уулвърхамптън на 1 февруари.В добавка към това 26-годишният Бруно Фернандеш може да се похвали и с още едно интересно и заслужаващо внимание постижение. Откакто португалецът е в клуба, Манчестър Юнайтед е спечелил повече точки във Висшата лига (51) от всеки друг отбор в английския елит.Не на последно място, Бруно Фернандеш е играчът, създал най-много голови положения във Висшата лига от началото на този сезон - 35. Със 7 повече от втория в класацията Кевин де Бройне.