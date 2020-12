ММА Гласят Ковингтън срещу Масвидал за UFC 258 05 декември 2020 | 19:33 Прочетена 180 0



Най-голямата ММА организация в света / UFC / готвят една от най-чаканите битки в последните години. Двама бивши най-добри приятели, които станаха върли врагове ще мерят сили на UFC 258, което е планирано за 13-ти февруари.



Бившият шампион в полусредна категория Колби Ковингтън ще се бие с най-лошото копеле Хорхе Масвидал . Новината сподели Ариел Хелуани в своето предаване. В последните години станахме свидетели на люти обиди и нападки от двете страни и сега организацията ще им даде шанс да разрешат своята вражда в октагона.



Ковингтън е с рекорд 16-2 в ММА и печели 8 от последните си 9 битки в клетката. В края на миналата година той загуби от Камару Усман в битка за титлата. През септември тази година Колби успя да победи Тайрън Уудли с нокаут в 5-тия рунд. Интересен факт е, че последните 5 битки на Колби стигат до 5-ти рунд. Той приключва 8 от битките си и 2-те му загуби са с приключване.

View this post on Instagram A post shared by MMA Uncensored ™ (@mmauncensored__)

Масвидал от своя страна е с рекорд 35-14 в ММА и през юли загуби в битка за титлата от Камару Усман. Тази загуба му спря серия от 3 поредни победи с нокаут. Миналата година беше най-силна в кариерата на Хорхе и го изстреля много високо. Той успя да нокаутира Дарън Тил в родината му, а след това и Бен Аскрен за 5 секунди. В края на 2019 година Масвидал победи и Нейт Диас, с което спечели приза най-лошо копеле в UFC. Колби КовингтънХорхе Масвидал

