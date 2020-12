Риск от лавина отмени втория Супер-Г при жените в Швейцария

Предвиденият за утрешния ден супергигантски слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини при жените в Санкт Мориц, Швейцария няма да се проведе. Причина затова е наложеното затваряне на всички ски зони в област, след като голямото количество навалял сняг през последните дни застрашително увеличи риска от лавини.

BREAKING:Because of the high danger of avalanches due to snow precipitation throughout the Engadine, WSL Institute for Snow and Avalanche research SLF of Davos has decided to close the ski areas in the Upper Engadine. As a result of this decision, tomorrow women’s race cancelled. pic.twitter.com/qBdqGsYvK1