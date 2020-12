Нов шведски триумф на СК в Контиолахти, България остана 15-та

Женската щафета на Швеция сложи край на серията от седем поредни победи на Норвегия в стартовете от Световната купа по биатлон в тази дисциплина, след като триумфира в надпреварата на 4х6 километра във финландския зимен център Контиолахти.

It's taken them almost 10 years but the Swedish women are on the podium in a women's relay!



@SwedenBiathlon

@FedFranceSki

@skiverband



You can rewatch the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/td7tvStppi