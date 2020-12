Швед постигна първата си победа в СК, Влади Илиев остана 30-и

Шведът Себастиан Самуелсон постигна първа индивидуална победа в кариерата си за Световната купа по биатлон, след като триумфира в преследването на 12.5 км в Контиолахти (Финландия). 23-годишният Самуелсон, който е олимпийски шампион в тази дисциплина от Пьончан 2018, пропусна само една мишена при последната си четвърта стрелба и измина трасето за 32:26.7 минути.

What a rollercoaster men's pursuit! Big jumps for Samuelsson to win and Claude to climb to second!



@SebbeSamuelsson @SWEOlympic

@fabien_claude1 @FedFranceSki

Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon



Rewatch the full race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WFXaJwt8NU