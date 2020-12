Италия Златан: Не исках да преподпиша с Милан 05 декември 2020 | 14:49 - Обновена Прочетена 396 0



“Всяка година, която минава, играчите се менят. Имаме треньор, който изисква от нас да играем по точно определен начин. Харесва ми как играем, той намери начин да извлече максимума от моите качества. Ibrahimovic: “Pioli told me ‘Ok, I respect you, fine’. The next day we talked again ‘No, it’s not this simple. If you stay it will be something else here’. And I said ‘No, I’ve decided to leave’. Set aside the contract, at this age it’s not important.” — Milan Eye (@MilanEye) December 4, 2020 През лятото Пиоли ме попита какво искам да правя. Казах му: “Стига толкова, няма да продължа”. Притеснявах се за саможертвите и си мислех за семейството ми в Швеция. Ако направя още една година като тези шест месеца, то тогава - не. Пиоли ми отвърна: “Уважавам решението ти”. На следващия ден обаче той отново ми се обади: “Не е толкова просто. Вчера те пуснах твърде лесно. Ако не останеш тук, нещата ще са различни”. Отговорих му: “Тренер, направих своя избор”. След това отидох на почивка. Договорът не беше важен, на тази възраст той е безполезен. Нуждая се само от уважение и ценности. Предизвикателството обаче беше красиво и трудно. Помислих си, че не искам да изпитвам съжаление след това. Затова се обадих на Мино Райола и му заръчах: “Уреди всичко, нека продължим”. Но в началото бях казал “не”, не исках да оставам още една година. Ibrahimovic: “At United I was already thinking of retiring. I was 35-36 years old. The one before the serious ACL injury. After the injury I told myself to continue as long as I could stand.” — Milan Eye (@MilanEye) December 4, 2020 Не се страхувах, когато се завърнах в Милан. Ситуацията беше същата като тази, когато подписах с Ibrahimovic: “However here the story is on the contrary. Here you have to bring the team back to the top and make the players understand what it means to be at the top.” — Milan Eye (@MilanEye) December 4, 2020 Мисля, че отборът може да се цели в класиране за Шампионската лига. Играх тук 8 месеца. Но не само качеството и талантът са от значение, саможертвата и дисциплината също са важни. Всички малки детайли, които правят разликата. Не ми харесва, когато винаги се съгласяват с мен. Изглежда сякаш аз съм шефът, а ситуацията не е такава. Аз съм себе си и провеждаме дискусия, иначе не е добре за всички да се съгласяват с теб и да не изразяват своето мнение. Важно е съравнованието.



Ibrahimovic: "If I find people who always say yes I don't like it. It doesn't have to be that way. It looks like I'm a boss, but confrontation is important." — Milan Eye (@MilanEye) December 4, 2020 Не знам какво ще правя, когато се оттегля. Имам две деца. Оказвам им натиск и ги уча на дисциплина, трябва да разберат как работят нещата. Дисциплина, уважение и саможертва. Детайлите те изграждат. Треньорство? Не мисля, то е много стресиращо. Ще продължа, докато се чувствам добре играейки. Когато си стар, говорим само за физическата кондиция, като при Франческо Тоти. Няма липса на качества. Ако някой има ритъм, той може да го направи. Това е важното нещо. Не губиш качествата си. Това е невъзможно, става въпрос просто за физиката. Тогава твоето его говори, не приемаш, че това е краят. Все още си мислиш, че си най-силният, но не си реалист. Ibrahimovic: "Retiring? It depends on the body. Look at Totti: he could go on, he didn't lack quality. Whoever goes on despite everything is out of ego. I went to the US because I wasn't sure I am able to do things the way I used to. I was realistic." — Milan Eye (@MilanEye) December 4, 2020 Аз нямам това его и съм реалист. След тежката ми контузия в Юнайтед, аз отидох в Америка, за да започна от нулата. Казах на Жозе Моуриньо да не ми се обажда, не бях същият Ибра както преди. След две години в САЩ, чувствах се жив. Затова се завърнах в Европа, за да разбера дали мога да го направя. Ето защо подписах само за шест месеца. Няма значение какво казват хората, трябва да си самоуверен, но и реалист. Отначало не се чувствах добре, не бях играл един месец. Трудно е да навлезеш в ритъм", сподели Ибрахимович.

