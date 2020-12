Звезда от НБА с разтърсващо разкритие

Звездата на Минесота Тимбъруулвс Карл-Антъни Таунс разкри, че през последните месеци трагедиите в личния му живот се изсипват една след друга. 25-годишният център е загубил цели 7 роднини, които са починали вследствие от усложнения след заразяване с коронавирус. През месец април майката на Таунс - Джаклин, също не успя да се пребори за живота си.

"Трябваше да преживея много, всичко започна с майка ми. Снощи получих обаждане и разбрах, че съм загубил чичо си. През последните седем месеца съм видял много ковчези. Много от роднините ми бяха заразени с COVID-19. Все още търся отговори и се опитвам да разбера как да ги предпазя от всичко това. Поемам голяма отговорност да държа семейството си добре информирано за проблема и да правя всичко необходимо, за да запазя роднините си живи", каза баскетболистът пред ESPN.

Двукратният участник в "Мача на звездите" също така добави, че и баща му е бил заразен с COVID-19, но, за щастие, е успял да го пребори.

Karl-Anthony Towns said that he “hasn’t been in a good place” since his mother went to the hospital. Towns said he’s lost 6 other family members to COVID.



“I'm the one looking for answers to try to keep my family well informed & make all the moves necessary to keep them alive."