Майкъл Джордан продължава да чупи рекорди

Потникът, носен от легендарния баскетболист Майкъл Джордан, беше продаден за рекордните 320 хиляди долара на търг в Бевърли Хилс, съобщиха Ройтерс и ДПА. Той е с номер 23 и е от официалната пресконференция през 1984 година, на която Джордан подписва договора си с отбора на Чикаго Булс като новобранец в НБА.

SOLD for $320,000! The official Chicago Bulls home jersey presented to Michael Jordan by Rod Thorn right after Jordan signed his contract with the Bulls on September 12, 1984.



Sold today in Day 4 of our "Icons & Idols: Trilogy" auction at https://t.co/dDmq5L0Un5! pic.twitter.com/QVogvehWeT