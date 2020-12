Реал (Мадрид) с победа в Евролигата

Реал (Мадрид) постигна успех с 91:84 (40:50) над гостуващия френски АСВЕЛ след силна игра в последната четвърт в Евролигата. Гостите поведоха още от началото и имаха аванс от 70:58 в края на третата част, но допуснаха обрат.

Реал изравни при 79:79 четири минути и половина и до края доминираше.

Уолтър Таварес и Серхио Юй нанизаха по 19 точки за испанците.

It's RAINING in Madrid!@LDLCASVEL are 6/6 from deep! pic.twitter.com/yqR1kAfmDK