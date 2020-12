Шумахер едва 18-ти в квалификацията в Бахрейн, Цунода тръгва от пол-позишън

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 и бъдещ пилот на отбора на Хаас във Формула 1 Мик Шумахер остана едва 18-ти в квалификацията преди последното основно състезание за годината.

The championship leader is in trouble



Mick Schumacher is down in P16 with a 1:03.270 #SakhirGP #F2 pic.twitter.com/0zoObPDxBb — Formula 2 (@FIA_F2) December 4, 2020

Пилотът на Prema както и неговият съотборник Роберт Шварцман избраха да пропуснат първите 10 от общо 30 минути на тренировката за място, като по този начин да се възползват от сравнително празната писта в средата на сесията. Шумахер обаче не успя да направи силна обиколка в първия си опит, след което в началото на втория той бе блокиран от излизащите от бокса пилоти на HWA Артьом Маркелов и Тео Поучер. В същото време Шварцман, който се движеше няколко секунди зад германеца имаше чиста писта и успя да се класира четвърти на стартовата решетка.

HUGE implications for the championship?!



Leader Schumacher collides with Nissany in qualifying and is set to start towards the back of the grid #SakhirGP #F2 pic.twitter.com/nW3acVSCS0 — Formula 2 (@FIA_F2) December 4, 2020

При вторите опити точно когато Шумахер правеше своята най-бърза обиколка квалификацията бе прекъсната след като Лука Гиото (Hitech) се завъртя на изхода от втория завой и изгаси своя двигател. След подновяването на сесията Шумахер бе един от малкото, който щяха да подобрят своето време, но срещна много трафик в средната част на обиколката, след което в опит да навакса изгубеното на последния завой той се удари в Рой Нисани (Trident).

Добра новина за германецът е, че неговият основен съперник за титлата Калъм Илот (UNI-Virtuosi) остана девети и по този начин не взе четирите бонус точки за победа в квалификацията. Те отидоха при японецът Юки Цунода (Carlin), който по този начин запази математически шансове за титлата. Той обаче ще се нуждае от две победи с най-бързи обиколки в двете състезания и нули от страна на Шумахер и Илот. Втори на стартовата решетка ще се нареди бъдещият съотборник на Шумахер в Хаас Никита Мазепин (Hitech), докато трети остана Джехан Дарувала (Carlin), който ще подели втората редица с Шварцман.

Основното състезание, което ще е с продължителност от 48 обиколки по периферната конфигурация на пистата „Сахир“ в Бахрейн стартира в 14:10 часа българско време.