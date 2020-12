ФИБА представи логото на Световното първенство през 2023 г.

Международната баскетболна федерация (ФИБА) показа за първи път новото лого на Световното първенство през 2023-а година. Концепцията включва три ключови елемента - Сърце, трофеят на шампиона - Нейсмит Трофи, и годината - 2023.

We can't wait for the FIBA Basketball World Cup 2023 hosted by the Philippines , Japan , and Indonesia .



The passion lives in our hearts.#DontMissABeat #FIBAWC pic.twitter.com/AbmUdBTdnA