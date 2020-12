НБА Първите думи на Дейвис след новия договор - за титлата, ЛеБрон, ЛА и още 04 декември 2020 | 15:06 - Обновена Прочетена 460 0



Малко след като официално подписа новия си 5-годишен договор на обща стойност $190 милиона, звездата на ЛА Лейкърс Антъни Дейвис даде обширно интервю за "Spectrum SportsNet". Тежкото крило разкри, че не планира да си тръгне скоро от любимия си Лос Анджелис, като това е била основната причина да подпише дългогодишната сделка с "езерняците". ЛеБрон и Дейвис официално подписаха с Лейкърс За решението - "Просто исках да обмисля възможностите си. Да спечеля титлата с Лейкърс беше страхотно. Поздравявам ръководството за отбора, който сглобиха. Наистина направихме нещо специално през миналия сезон, като се има предвид обстановката през цялата 2020-а. Не мисля, че имаше съмнения дали ще преподпиша. Просто трябваше да преценя кое е най-доброто решение за мен и семейството ми. Радвам се, че подписах. Отборът изглежда страхотно и съм изключително развълнуван за предстоящата кампания" OFFICIAL: AD is staying in Purple and Gold pic.twitter.com/jHqsBEwlk5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2020 За Лос Анджелис - "Ел Ей е мястото, в което искам да бъда. Наистина ме радва факта, че ръководството сглоби чудесен отбор за новия сезон. Лос Анджелис е едно от любимите ми места. Досега карах единствено летните си почивки тук, а вече имам възможността да живея, както ще бъде и през следващите пет години. Не планирам да си тръгвам скоро, така че това е причината да избера максималната опция от пет години за договора си. OFFICIAL: The King has signed an extension with the #LakeShow pic.twitter.com/U6uu5NQWfk — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2020 За новия договор на съотборника си ЛеБрон Джеймс, който ще остане в тима до 2023 г. - "Дори не знаех, че ЛеБрон ще преподпише за още две години. Въпреки че Рич Пол също е мой агент, той не ме информира за договора на Джеймс. Разбрах в деня, в който всички останали също разбраха. Все пак не бях изненадан. Той все още обича играта и е готов да продължи. Очевидно е, че вече се замислил да възможността да играе в един отбор със сина си" За новите попълнения - "Привличането на Денис Шрьодер ме изненада най-много. Наистина не го очаквах. Четеш слуховете, чуваш разни неща, но не можеш да бъдеш напълно сигурен за каквото и да е. Но, когато видях, че сделката е готова, просто се изумих. Той е страхотен играч в двете фази и ще се приспособи към нашия стил на игра много лесно. Загубихме много играчи, без които нямаше да можем да спечелим титлата. Но добавихме такива, които могат да заемат правилната роля в отбора, така че всичко е окей" "I don't think it was a doubt that I was coming back...LA is a place I want to be." @AntDavis23 sits with our @geeter3 to discuss his contract extension with the #LakeShow, aspirations for the upcoming season, and more. @Lakers pic.twitter.com/ekaeLLBn9A — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 4, 2020 За следващия сезон и стремежа към успех - "Използвах почивката да се възстановя, макар и тя да беше кратка. След няколко седмици започваме битката отново. Ще бъде кратък сезон, но ние сме напълно готови да се борим. Мотивиран съм да вдигна титлата отново. Когато станахме шампиони на Западната конференция ЛеБрон ми каза следното: "Изчакай, докато вдигнеш големия трофей". Любовта и желанието ти към победите нарастват с всеки сериозен успех. Искам отново да го почувствам и пак да вдигна трофея "Лари О'Брайън"

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

