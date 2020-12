Анализатор: Лейкърс са на светлинни години от останалите

Бившият играч на Чикаго Булс и настоящ анализатор на случващото се в НБА Джей Уилямс даде своето мнение за новите попълнения в състава на шампионите от Лос Анджелис Лейкърс. Според бившия възпитаник на университета Дюк "езерняците" значително са подобрили отбора си и в момента са на светлинни години от който и да е друг тим в Западната конференция.

"Лейкърс изглеждат значително подобрени спрямо миналия сезон. Поздравления за Рич Пол, който е най-добрият агент в НБА. Всички знаехме, че Антъни Дейвис ще си получи парите... Не съм съгласен с ЛеБрон, че Денис Шрьодер ще е плеймейкър на тима. Джеймс ще бъде основният пойнт гард, той водеше Лигата по асистенции миналия сезон. Топката трябва да е в ръцете му. Шрьодер може да влиза от пейката и да бележи, все пак е действащият носител на наградата за най-добра резерва. Той може да вкарва от всяка една зона на полето", каза Уилямс.

