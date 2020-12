На мускули или на техника ще разчита Джошуа в мача с Кобрата?

С наближаването на датата 12 декември и сблъсъка с Кубрат Пулев световният шампион Антъни Джошуа става все по-активен в социалните мрежи. В рамките на 48 часа носителят на поясите на WBA, WBO, IBF и IBO направи серия от публикации, с които показа в каква физическа форма се намира преди поредния си бой.

Me holding on to these titles pic.twitter.com/evM7hh0FoY