Моторни спортове Марк Маркес претърпя трета операция на ръката си 04 декември 2020



Шесткратния световен шампион в клас MotoGP Марк Маркес претърпя нова операция на счупената си ръка и почти сигурно ще пропусне старта на сезон 2021 в кралския клас. Marc Marquez has undergone a new operation on his right arm as a result of the slow healing of the humerus bone, which has not improved with specific shock wave treatment.



The surgical procedure lasted for eight hours and was uneventful.https://t.co/9vZCyDMWBR — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) December 3, 2020 Испанецът счупи своята дясна раменна кост по време на откриващата сезон 2020 Гран При на Испания, когато се опитваше да си възстанови позиции, който загуби след грешка в началните етапи на надпреварата. Два дена по-късно Маркес се подложи на операция за поставяне на метална пластина, след което се опита да вземе участие в Гран При на Андалусия същата седмица, като именно това допълнително напрежение върху вече счупената кост доведе до нуждата от втора оперативна интервенция. След нея пилотът на Repsol Honda пропусна останалата част от сезона, като в последните седмици се появиха слухове, че той ще се нуждае от третата операция, тъй като заради близостта на първите две, костта не може да зарасне правилно. Така през вчерашния ден той прекара близо осем час в операционната, като по време на процедурата му бе направен така наречения Bone graft. При него докторите взеха малко парче от неговата бедрена кост, което поставиха в счупената раменна такава, като това трябва да помогне за правилното зарастване на костта. Marc Márquez underwent another surgery on his right arm yesterday. We are with you Marc! Keep strong and we give you all our support!



You can send to @marcmarquez93 support messages using the hashtag #AllWithMarc! @hrc_motogp @box_repsol @motogp pic.twitter.com/iLIowBWbCt — FanClub Marc Márquez (@FanClubMM93) December 4, 2020 Периодът на възстановяване след подобна интервенция може да продължи до шест месеца. Ако тази прогноза действително се сбъдне, то Маркес може да пропусне поне първите 5 до 7 старта за 2021 година. От отбора му отказаха да коментират кой ще е евентуален негов заместник, като най-вероятно това ще или тест пилотът на японците Щефан Брадъл, който свърши тази работа през цялата 2020 година, или Андреа Довициозо. Италианецът остана без пилотско място за следващия сезон след раздялата си с Ducati, което прави напълно възможно той отново да облече цветовете на Repsol Honda. Дови се състезава за японския тим от 2009 до 2011 година, като за трите година записа само една победа по време на Гран При на Великобритания през 2009. Преди това той се състезава с частния екип на JiR Honda през по време на дебютната си кампания в кралския клас през 2008 година.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

