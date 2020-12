Ибака разкри как Ленърд го е накарал да подпише с Клипърс

Новото попълнение в редиците на Лос Анджелис Клипърс Серж Ибака се съгласи да подпише двугодишен договор на обща стойност $19 милиона с калифорнийския тим. 31-годишното тежко крило/център е бивш съотборник на звездата на Клипърс Кауай Ленърд, след като двамата прекараха един шампионски сезон в Торонто Раптърс. На първата си медийна изява като играч на Ел Ей Ибака бе попитан как Ленърд го е накарал да пристигне в Калифорния.

"Беше по много забавен начин. Написа ми следното съобщение: "Ей, какво става". Отговорих му, че съм на ваканция, след което той ми отвърна: "Братле, идваш ли или не? Правим ли го?". Беше много забавно, просто това е начинът, по който си комуникираме. Когато ми напише "какво става", то аз вече знам какво има предвид", обясни конгоанецът с испански паспорт.

“Hey what’s up, bro? Are you coming or no?”



