Мидълтън за Янис: Ще го подкрепя, каквото и да направи

Янис Адетокумбо има малко над 2 седмици на разположение, за да залости вратата на слуховете и да подпише петгодишния си супермаксимален договор с Милуоки Бъкс. Срокът за решението на звездното крило е до 21 декември, а съотборникът му в състава на "елените" Крис Мидълтън също се е погрижил да го накара да остане в отбора.

"Той много добре знае, че искам да подпише този договор... Каквото и да направи обаче, аз винаги ще го подкрепям", сподели Мидълтън, цитиран от репортерът на ESPN Малика Андрюс.

Khris Middleton said he has spoken to Giannis about signing a Max contract with MKE and is trying to reciprocate how Giannis supported him last year. “He knows I deeply want him to return and sign this extension.... Whatever he does, I’ll support him.”