Бокс Пулев преди мача с Джошуа: Чувствам се перфектно, отиваме да мачкаме 04 декември 2020 | 09:14 - Обновена Прочетена 1257 0



копирано





"Подготвен съм много добре и абсолютно правилно. Какво ще се случи на самия мач – не мога да кажа. Отивам, за да побеждавам", категоричен бе Кобрата.



По думите на българския боксьор легендарният треньор Ули Вегнер, който наскоро се присъедини към лагера му, е човек, който си разбира от работата и има много опит.



"Подготвихме се правилно и много добре. Не се знае какво ще се случи на двубоя. Имах много спаринг партньори, с които направих добри мачове. Ули Вагнер е човек с опит, който много си разбира от работата. Той усеща работата, защото това е спорт, който не може само да натиска и да дава газ. На всичко заложихме през месеците и в края направихме спарингите, което си е по учебник", заяви Пулев.

View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) Той изрази надежда, че мачът ще се развие в негова полза и че ще успее да приключи Джошуа в седмия рунд.



"След първи рунд ще се види как ще се стече двубоят. Няма да е много различен Джошуа. Гледах много видеа и му направихме анализ. Минах през много двубои и трябваше да имам много търпение. Това ми даде опит, което е изключително важно, защото ще ми е нужен. Това е върхът на айсберга. Няма перфектен сценарий. Това е бой, бокс. Дано да го победя с нокаут в седмия рунд. Това ще е перфектно. Ще изиграе роля бързината, силата, общо взето всичко. Това е спорт, който един удар може да е решаващ. Мотивация ми дава, че това не е постигано в България. Не смятам, че имам нужда от финансова мотивация, защото другите неща са по-важни от парични облаги. Това ще остане в историята на България и българския спорт", каза още българският боксьор.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) "Винаги съм бил позитивен и стабилен. Вярвам, че нещата се случват когато и както трябва. Важно е човек да вярва и да бъде целеустремен. Отлагането на самия мач можеше да се отрази на някои по-емоционално. Но аз нямам такива проблеми. Приемам всичко това за нормално, доколкото може да е при текущата ситуация. Казах, че съм готов по всяко едно време", заяви Пулев в отговор на въпрос как е приел неколкократното отлагане на мача му с Джошуа.



"За мен е по-добре да има публика, но в крайна сметка решаващото ще бъде на ринга. Това ще определи изхода на двубоя. Знам, че съм подготвен добре. Благодаря на феновете, че бяха до мен . Зареждал съм се от тяхната любов и това много силно ме мотивира. Бих им казал, че съм със сериозни юмруци. Опитът е в основата на всичко. През 2014 година се изправих срещу империята Кличко. Сега е по-различно, защото вече съм такъв от всякакво естество", завърши Пулев.

Чувствам се перфектно. Смятам, че съм готов. Лично аз смятам, че съм готов и отиваме да мачкаме”. С тези думи Кубрат Пулев коментира в интервю за “Здравей, България” предстоящия си мач с Антъни Джошуа на 12 декември за световната титла."Подготвен съм много добре и абсолютно правилно. Какво ще се случи на самия мач – не мога да кажа. Отивам, за да побеждавам", категоричен бе Кобрата.По думите на българския боксьор легендарният треньор Ули Вегнер, който наскоро се присъедини към лагера му, е човек, който си разбира от работата и има много опит."Подготвихме се правилно и много добре. Не се знае какво ще се случи на двубоя. Имах много спаринг партньори, с които направих добри мачове. Ули Вагнер е човек с опит, който много си разбира от работата. Той усеща работата, защото това е спорт, който не може само да натиска и да дава газ. На всичко заложихме през месеците и в края направихме спарингите, което си е по учебник", заяви Пулев.Той изрази надежда, че мачът ще се развие в негова полза и че ще успее да приключи Джошуа в седмия рунд."След първи рунд ще се види как ще се стече двубоят. Няма да е много различен Джошуа. Гледах много видеа и му направихме анализ. Минах през много двубои и трябваше да имам много търпение. Това ми даде опит, което е изключително важно, защото ще ми е нужен. Това е върхът на айсберга. Няма перфектен сценарий. Това е бой, бокс. Дано да го победя с нокаут в седмия рунд. Това ще е перфектно. Ще изиграе роля бързината, силата, общо взето всичко. Това е спорт, който един удар може да е решаващ. Мотивация ми дава, че това не е постигано в България. Не смятам, че имам нужда от финансова мотивация, защото другите неща са по-важни от парични облаги. Това ще остане в историята на България и българския спорт", каза още българският боксьор."Винаги съм бил позитивен и стабилен. Вярвам, че нещата се случват когато и както трябва. Важно е човек да вярва и да бъде целеустремен. Отлагането на самия мач можеше да се отрази на някои по-емоционално. Но аз нямам такива проблеми. Приемам всичко това за нормално, доколкото може да е при текущата ситуация. Казах, че съм готов по всяко едно време", заяви Пулев в отговор на въпрос как е приел неколкократното отлагане на мача му с Джошуа."За мен е по-добре да има публика, но в крайна сметка решаващото ще бъде на ринга. Това ще определи изхода на двубоя. Знам, че съм подготвен добре. Благодаря на феновете, че бяха до мен . Зареждал съм се от тяхната любов и това много силно ме мотивира. Бих им казал, че съм със сериозни юмруци. Опитът е в основата на всичко. През 2014 година се изправих срещу империята Кличко. Сега е по-различно, защото вече съм такъв от всякакво естество", завърши Пулев. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1257 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2