Четири отбора от НХЛ могат да домакинстват мачове на открито

Четири отбора от Националната хокейна лига на САЩ и Канада разглеждат възможността за домакинство на мачове през сезон 2020-21 на открито.

Новият сезон в НХЛ все още няма официална начална дата, като желанието на ръководството на лигата е това да се случи на 1 януари. Навръх нова година традиционно се провежда „Зимната класика“, но тя бе отменена за 2021 година, зарадо коронавирус пандемията. Същата бе и съдбата на другите мачове, които се провеждат на открито.

