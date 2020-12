Хана Йоберг спечели и втория спринт в Контиолахти, Милена Тодорова 57-а

Шведката Хана Йоберг спечели своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира и във втория спринт във финландския зимен център Контиолахти.

Също както и при победата си в първия спринт на 7.5 километра в неделя, Йоберг не допусна грешка при двете си визита на огневия рубеж. По този начин тя триумфира с преднина от 9.6 секунди пред французойката Анайс Шевалие-Буше, която също не направи наказателни обиколки от по 150 метра. Тройката днес бе запълнена от Елвира Йоберг, която обаче допусна една грешка при стрелбата от положение прав и завърши на 27.9 секунди зад своята по-голяма сестра.

