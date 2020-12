ЛеБрон Джеймс имал сериозни планове за Лука Дончич

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс има за какво да съжалява. Краля призна, че е смятал да създаде собствена марка кецове под името "Team LeBron" чрез Nike, след което да подпише със своята цел №1 - плеймейкърът на Далас Маверикс Лука Дончич.

"Исках да привлека Лука при мен в "Team LeBron". Бях се замислил върху това, още когато той водеше преговори с Nike и носеше както "Джордан"-ки, така и останалите марки на тренировка. Исках, но приятелите ми от Nike не бяха готови за това. Очевидно е, щом Лука отиде при Jordan. Не знам дали той знаеше за това мое намерение, но ето - вече знае. Исках той да бъде първото ми попълнение към марката", разказа Джеймс в подкаста "Road Trippin'.

Here’s the clip. Not bad for guy who “shouldn’t be a lottery pick” https://t.co/o4BQuaB8wy pic.twitter.com/hqdkzP6X4l