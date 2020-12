48 играчи от НБА са с COVID-19

48 баскетболисти от НБА са с положителни тестове за коронавирус, обявиха от Лигата. За периода 24-30 ноември са направени тестове на 546 играчи, от които 48 са положителни. Баскетболистите с COVID-19 са поставени под карантина, докато получат разрешение за подновяване на тренировки. Според последните препоръки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, това може да се случи до 7 дни с отрицателен тест или до 10 дни без тест.

48 NBA players tested positive for COVID-19 out of 546 tested between Nov. 24-30 pic.twitter.com/EhP0W65zoz