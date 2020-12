Тарей Бьо спечели спринта в Кантиолахти, двама българи в преследването

Тарей Бьо донесе нова победа за Норвегия от началото на Световната купа по биатлон, след като триумфира във втория спринт на 10 километра в Контиолахти, Финландия.

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again - his 10th victory overall.

Носителят на големия кристален глобус за 2011 година завърши дистанцията за време от 24:03.7, след като не допусна нито една грешка при двете си минавания през огневия рубеж. По този начин Бьо си осигури преднина от 13.9 секунди пред германеца Арнд Пайфер преди съботното преследване. Олимпийския шампион от 2018 също завърши без допуснати грешки в стрелбата, но показа по-слабо ски бягане. Трети на подиума се качи по-малкият от братята Бьо, Йоханес Тингес, който остана на 29.4 секунди от своя брат, след като изпусна една мишена от положение легнал.

Your new race leader: @tarjei_boe

Днешният старт бе изключително силен за Норвегия, след като в първите седем на финала имаше цели четирима представители на Викингите. Освен братята Бьо това още направиха и Ерлен Бьонтегард, който остана пети на 44 секунди от първото място след безгрешна стрелба, а Йоханес Дале остана седми на 50.8 секунди с пропуск от положение прав.

