НБА Фамилията Бол вече е навсякъде в НБА - и ЛиАнджело подписа договор 03 декември 2020



LiAngelo Ball is signing a one-year, non-guaranteed contract with the Detroit Pistons, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020 След като бе заловен да краде слънчеви очила от магазин в Китай през 2017-а, ЛиАнджело предпочете да пропусне университет и да се отърве от едногодишната санкция, която го очакваше от висшето учебно заведение. Така той започна професионалната си баскетболна кариера извън САЩ. Заедно с брат си ЛаМело, двамата подписаха с литовския елитен Приенай, където ЛиАнджело записваше средно по 12.6 точки и 2.7 борби След това последва престой в създадената от баща му - ЛаВар, лига JBA, а за последно 196-сантиметровият гард бе част от дъщерния отбор на Оклахома Сити Тъндър в Джи Лигата, но така и не се появи в игра през тази година.



