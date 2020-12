НБА Край на спекулациите: Антъни Дейвис посвети бъдещето си на Лейкърс 03 декември 2020 | 14:53 - Обновена Прочетена 584 0



Антъни Дейвис остава в Лос Анджелис. Звездното крило подписва петгодишен максимален договор на обща стойност $190 милиона с шампионите от Лейкърс, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN. Сделката може да бъде официализирана още днес. В договора на Дейвис ще присъства клауза, която ще му позволи да се откаже от последната си година - т.е сезон 2024/25. Breaking: Anthony Davis is finalizing a five-year, $190 million maximum contract to stay with the defending champion Los Angeles Lakers, Rich Paul tells @wojespn. pic.twitter.com/kLLWIzEhgg — SportsCenter (@SportsCenter) December 3, 2020 Няма изненада относно решението на Дейвис да остане в Лейкърс. Тимът стана шампион през миналия сезон, добави страхотни нови попълнения и е основен фаворит за титлата и през следващата кампания. Единствената въпросителна около сделката на Ей Ди с "езерняците" бе продължителността й, тъй като играчът имаше доста варианти пред себе си. Anthony Davis put on a clinic in his first season with the Lakers.



More to come pic.twitter.com/mrgAkBLT69 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 3, 2020 27-годишното тежко крило/център регистрира средни показатели от 26.1 точки, 9.3 борби, 3.2 асистенции, 1.5 отнети топки и 2.3 чадъра в 62 двубоя от миналия редовен сезон. Това бе неговата първа кампания с отбор, различен от Ню Орлиънс, след като прекара първите си седем години с "пеликаните", където се превърна в една от най-големите звезди на НБА. Rob Pelinka offseason moves with the Lakers:



- Acquired Dennis Schroder

- Signed Wesley Matthews

- Signed Montrezl Harrell

- Signed KCP

- Signed Marc Gasol

- Signed Markieff Morris

- Extended LeBron James contract

- Signed Anthony Davis pic.twitter.com/nP4nzjZV8d — Rivendell Inonog (@RivendellInonog) December 3, 2020 По този начин трансферният прозорец продължава да е повече от успешен за Лейкърс. Шампионите прибавиха в редиците си Денис Шрьодер, Монтрез Херъл, Уесли Матюс и Марк Гасол, а също така преподписаха с Кентейвиъс Колдуел-Поуп, Маркийф Морис, Костас Адетокумбо и Джаред Дъдли. Вчера пък тимът удължи договора и на голямата звезда ЛеБрон Джеймс с още две години, като Краля ще остане в Ел Ей до 2023 г.

