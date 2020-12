НБА Звезда на Клипърс обвини Док Ривърс за слабите си изяви през миналия сезон 03 декември 2020 | 11:59 Прочетена 302 0



копирано



Звездата на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж обвини бившия си треньор Док Ривърс за слабото си представяне през миналия сезон. Крилото определено не бе на себе си особено през плейофите, редувайки доста посредствени мачове за своето ниво. Джордж записа средно по 20.2 точки и 6.1 борби при 39% стрелба от игра и 33% от тройката в 13 двубоя от плейофите. "Док се опитваше да ме използва на паркета така, сякаш съм Рей Алън или Джей Джей Редик. Мога да върша и такава роля, но това определено не е моята игра. Свикнал съм да играя на скорост, да използвам заслони и игра на пост, просто ми трябва нещо различно... Миналият сезон беше много труден", заяви Джордж при гостуването си на Мат Барнс и Стивън Джаксън в подкаста "All The Smoke".

Paul George on his struggles in Doc Rivers' system:



"Doc was trying to play me as a Ray Allen or a JJ Redick, all pin-downs. I can do it, but that ain't my game. I need some flow, I need some mixes of some pick-and-roll, and post ups...That last season was hard."@SHOsports pic.twitter.com/ECcN1NaEvd — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) December 2, 2020 Както е известно, Клипърс отпаднаха още на полуфиналите на Западната конференция, след като пропиляха аванс от 3-1 победи и загубиха от Денвър с 3-4. Това коства и треньорското място на Док Ривърс, като от новия сезон Джордж и компания ще бъдат водени от шампиона с Кливланд от 2016-а Тайрон Лу. Както е известно, Клипърс отпаднаха още на полуфиналите на Западната конференция, след като пропиляха аванс от 3-1 победи и загубиха от Денвър с 3-4. Това коства и треньорското място на Док Ривърс, като от новия сезон Джордж и компания ще бъдат водени от шампиона с Кливланд от 2016-а Тайрон Лу. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 302 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1