ММА Хабиб Нурмагомедов: Ще е проблем, ако Дейна ми предложи $100 милиона 03 декември 2020 | 08:35



Нурмагомедов разкри, че ще се срещне с Дейна Уайт в края на следващия месец в Абу Даби. Двамата ще говорят за неговото бъдеще, а Хабиб очаква Дейна Уайт да му предложи пари. Ето какво сподели Хабиб пред руските медии:



“С Дейна Уайт ще се срещнем в Абу Даби след UFC 257 през януари. Мисля, че той ще ми предложи пари. Защо да правя реванш с Конър Макгрегър и Дъстин Порие ? Успях да удуша и двамата. Защо да има реванш ? Да, бих се бил, но само за пари. Няма интерес в такива срещи от гледна точка на спорта.

View this post on Instagram A post shared by Igor Lazorin (@igorkakdela) И двамата бяха шампиони, които аз удуших и те ми се предадоха. Един кон не се състезава срещу магарета. Тези магарета дори не участват в състезанията на конете. Нямам интерес в тези съперници.



Представете си, че UFC предложат 100 милиона долара. Това ще е проблем. От гледна точка на спорта нямам интерес. Много хора питат за мое завръщане. Към момента нямам такива планове.”



