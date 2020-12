Англия Моуриньо притеснен за състоянието на Хари Кейн 02 декември 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 162 0



също е контузен, както и Винисиус и



Моуриньо не разкри подробности относно травмата на Кейн: "Няма да ви кажа каква е контузия. Мисля, че има добър шанс за неделя. Не искам да лъжа, не искам да крия нещо по въпроса дали ще играе или не. Моето усещане е, че ще играе".



Tottenham Hotspur head coach José Mourinho provides a full update on Spurs’ injury concerns ahead of the North London Derby against Arsenal:



"Harry, Vinicius and Sergio there is a chance for all them to play at the weekend."#THFC #COYS #TOTARS #UELpic.twitter.com/JBWpyLhtd1 — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) December 2, 2020

Португалецът заяви, че Тотнъм е сред фаворитите за Лига Европа, но изрази недоволство от включването на отбори от Шампионската лига в турнира.



