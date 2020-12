Италия Малдини за директорския пост, трансферите, Пиоли, Ибрахимович, Ван Бастен и сина си 02 декември 2020 | 16:36 - Обновена Прочетена 322 0



копирано

Легендата и технически директор на Милан Паоло Малдини даде обширно интервю пред DAZN, в което говори по теми, свързани с ръководната му роля в клуба. За директорския пост Мисля, че се подготвях за това 9 години, без да правя нищо друго. Опитах се да правя нещата, за които преди това не ми оставаше време - да бъда със семейството и приятелите си. Правех неща, които никога преди това не бях правил. Насладих се на тези години, в които се върнах към нормалното. Следях Милан и футбола само отдалече. Може би не бях много готов за тази роля, защото тя дойде изведнъж. Бях в Маями и Леонардо ми се обади: "Трябва да си тук след 10 дни. Трябва да пристигнем заедно, искам те при мен". Беше лесно да кажа "да". Имаше възможност да работя с Фасоне и Мирабели, но не се съгласихме за определени неща. Също така можех да се присъединя и към Барбара Берлускони. Моят избор, отвъд интереса на Пари Сен Жермен посредством Леондардо, винаги е бил обвързан с цветовете на Милан. За трансферната политика Никой не може да изгледа всички мачове. Трябва да си имаш скаути в клуба. Трима от вас и скаутите трябва да изберете играчите, които искате, и да решите как ги искате. След това те ви казват какво е сработило през изминалите пет години в сравнение с предходните пет години. Треньорът има важна роля за трансферите. Той има представа за играта, вижда отбора, с който разполага, както и какво му е нужно. Искаме от наставника да ни даде определен профил играч. Вярвам, че имената трябва да бъдат избрани от клуба и да бъдат взети под внимание всички гледни точки - финансовата, възрастовата и дългосрочната. Paolo Maldini has given a long interview to @DAZN_IT...



His role as a director

The process of signing players

#ACMilan's vision for the future

Ibrahimovic's return to the clubhttps://t.co/pxD2zGV0C1 #SempreMilan — SempreMilan (@1SempreMilan) December 2, 2020 За Стефано Пиоли Той е добър в предаването на своите мисли. Прави го с неочаквана сила. Гледайки кариерата му, той не винаги затвърждава показаното от него в началото. Понякога трябва да го спираме. Това е характеристика, която не бях отчел. За присъствието си на тренировките Зависи от момента. Когато трансферният прозорец е отворен, трудное да присъствам на тренировките. Рики Масара и аз посещаваме 3-4 тренировки седмично. Говорим си с треньора всеки ден. Има неща, които забелязваш, само ако си на място. Това са малки неща, които аз веднага разпознавам. Опитвам се да разбера играчите. Има едни ситуации и други ситуации. Зависи какво искаш да кажеш. Ако искаш да кажеш на някого, че играе зле, трябва да подходиш с разбиране, да се опиташ да му помогнеиш и да разбереш какви са трудностите му. Ако някой се държи неприлично, тогава трябва да си строг. Опитваме се да водя диалог с всички. За Златан Ибрахимович Ибра беше идея още предходния януари, говорихме си с Леонардо за него. Обсъдихме го с Мино Райола и Златан, който обаче беше дал думата си на ЛА Галакаси, че при определени негови спортни и финансови резултати, той ще остане. Щом постигна тези резултати, той каза: "Съжалявам, да си поговорим за това". Според нас той беше подходящия човек за да се получи комбинацията между младост и опит. Той и Симон Кяер постигнаха невероятни резултати. Винаги сме имали модели за пример, но тогава тук не разполагахме с много такива. Може би е имало някой, но е играел малко и така е станал по-малко важен, отколкото някой друг като изключителния характер на Ибра. Не можем да си позволим да подпишем играчи, които не са гледани и одобрени от собствениците, но това беше внимателно преценен риск. Той дойде след две години в МЛС, а това е съвсем различно нещо. Когато му предложихме 18-месечен договор, самият той ни каза: "Нека е 6-месечен, защото не знам какво мога да ви дам". Maldini to DAZN: "Ibra and Van Basten? They are two great champions, comparing is difficult. Baresi and Van Basten were the ones who had something more than the others. Ibra, for what he's done and what he's doing, is undoubtedly at that level." pic.twitter.com/nfnAQGiY7q — Milan Reports (@MilanReports) December 2, 2020 За Марко ван Бастен и Ибрахимович Това са двама супершампиони. Трудно е да се направи класация. Франко Барези и Ван Бастен бяха тези, които имаха нещо повече от останалите. За съжаление, Марко трябваше да спре в най-добрия си момент. Ибра, заради стореното от него и това, което все още прави, несъмнено е на това ниво. За да направиш определени неща, трябва да си голям шампион не само на терена, но и извън него. Златан те мотивира по впечатляващ начин. Вече разполагахме с конкурентоспособен състав, но може би отговорностите дърпаха момчетата назад. Ибра дойде и пое всички отговорности. Дори в тези трудни години обстановката на "Миланело" въобще не беше лоша. Имахме важни играчи като Билия и Рейна, които помогнаха на младите да израстнат. Както Лукас, така и Пепе, играха малко и затова решиха да си тръгнат, за да имат повече шансове за изява. Maldini: "It's hard to find someone who disappointed me. Duarte was unlucky, he had many injuries. Leao's talent is there for all to see, he can reach incredible levels. Saelemaekers was the result of our scouting. Bennacer? He has great personality." pic.twitter.com/Qip3xQ7rbu — Milan Reports (@MilanReports) December 2, 2020 За инвестициите в младите играчи Трудно е да се намери някой, който да ме е разочаровал. Лео Дуарте нямаше късмет, той имаше доста контузии. Всички могат да видят таланта на Рафаел Леао, той може да достигне невероятни нива. Исмаел Бенасер има чудесен характер. Алексис Салемакерс не го познавах, той е в резултат на труда на нашите скаути. Търсехме десен бек или някой, който един ден може да играе за нас. Видяхме това момче, което играеше отдясно, отляво, като бек и "десетка" с такъв интензитет, че щом му дадеш топката, той е там. За визията си за Милан Свързван съм с печелившия Милан, личността ми е свързвана с нещо, чиято цел не е просто сметките на клуба да са наред. Също така трябва да оправдая моята история и очакванията на хората към мен. Затова притискам собствениците да правят определени неща, вместо други. Резултатите показаха, че те бяха прави за доста неща, както и ние за много други. В момента имаме обща идея, която помага на проекта. Поели сме по път, който трябва да ни отведе до Шампионската лига за постоянно. Това е състезание, което ти дава важни приходи, които да инвестираш в това, което искаш. Финансовият феърплей не ни го позволява и ни пречи за бъдещето разпределение на победите в различните турнири, но вярвам, че това е правилния път. Започнахме с идеята за проект, който един ден ще се самоиздържа. В момент на голяма криза това има още по-голяма стойност. Maldini: "There was the possibility of joining Milan management with Fassone and Mirabelli but we didn't agree. There was also a possibility with Barbara Berlusconi. My choice, apart from an interest from PSG always through Leonardo, was linked to the Rossoneri colours." — Milan Reports (@MilanReports) December 2, 2020 За своя син - Даниеле Малдини Не е приятно баща ти да е в клуба, знам гоот личен опит. Знам, че най-лошият момент е да се прибираш от мач и в колата баща ти да ти каже какво е трябвало да направиш по-добре. Дори синът ми ми го е признавал няколко пъти. Има късмет, че играе на различен пост от мен. За Кристиан, който е защитник, беше още по-зле.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 322 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1