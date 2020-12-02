Съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига

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Левски
СК към БФС обяви съдийските наряди за мачовете от 15-ия кръг на efbet Лига.
5 Дек 2020 г. Събота 14:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
5 Дек 2020 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Левски - ФК Арда
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
6 Дек 2020 г. Неделя 12:15 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Петков Йорданов
6 Дек 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Генов Нарлев
6 Дек 2020 г. Неделя 16:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Динков Сталев
7 Дек 2020 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
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