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Лудогорец 1:0 Левски

последен:
01.11.2020

Левски - Локомотив (Пловдив)

следващ:
02.12.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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На живо Славиша Стоянович дебютира повторно начело на Левски срещу вдъхновения Локомотив (Пд)
Левски

Съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига

02 декември 2020 | 16:13 - Обновена
Прочетена 357
Съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига
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СК към БФС обяви съдийските наряди за мачовете от 15-ия кръг на efbet Лига.

5 Дек 2020 г. Събота 14:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
5 Дек 2020 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Левски - ФК Арда
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
6 Дек 2020 г. Неделя 12:15 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
6 Дек 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                    
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
6 Дек 2020 г. Неделя 16:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
7 Дек 2020 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Царско село 2015
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков   

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Спортни новини		 Прочетена 357

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