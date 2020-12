Джошуа - Пулев може да има изненадващ гост, твърди Еди Хърн

Според него Циганския крал ще бъде край ринга по време на първата защита на Джошуа, след като той си върна титлата срещу Анди Руис-младши през декември 2019 година. Ей Джей вече се договори за два мача с Тайсън Фюри, като се очаква двамата британски боксьори да се противопоставят един на друг през 2021-ва.

Eddie Hearn has said Tyson Fury could possibly be ringside to watch Anthony Joshua vs Kubrat Pulev on Dec 12th.