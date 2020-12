Милан започна преговори с още един основен играч

От Милан са започнали преговори с Франк Кесие за удължаването на договора му, който изтича през лятото на 2022 година, пише "Гадзета дело спорт".

23-годишният халф е основен футболист в състава на Стефано Пиоли и игра във всичките девет двубоя на отбора в Серия "А" през този сезон, в които се отчете с три гола и две асистенции. Котдивоарецът премина на "Джузепе Меаца" през 2017 година с трансфер от Аталанта и се очаква утре да запише своя мач номер 150 за клуба. Ръководството води преговори с още трима важни играчи - Джанлуиджи Донарума, Хакан Чалханоглу и Златан Ибрахимович. Техните договори обаче изтичат през следващото лято.

