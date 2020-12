Ларса Пипън се замеси в любовен триъгълник със скандален баскетболист (снимки)

Наскоро Малик Бийзли беше обвинен в престъпления за притежание на оръжия и разпространение на наркотици в Минеаполис. 24-годишният играч от НБА беше арестуван, след като е извадил пистолет и го е размахал пред лицето на друг човек, който обаче е успял да позвъни в полицията.

Въпреки това, баскетболистът на Минесота Тимбъруулвс очевидно е на крилете на любовта.

Той се оказа тайнственият мъж до Ларса Пипън, който папараците успяха да уловят в няколко кадъра наскоро.

46-годишната бивша съпруга на баскетболната легенда Скоти Пипън се разходи с 22 години по-младия от нея Бийзли в търговски център в Маями. Двамата очевидно не се притесняваха да разкрият отношенията си, тъй като през цялото време бяха хванати за ръце.

Malik Beasley's Wife 'Blindsided' By Photo of NBA Star with Larsa Pippenhttps://t.co/qJ3HXwjhWd