Зидан: Няма да си подам оставката

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан е категоричен, че няма да си подаде оставката. Той също така е уверен, че отборът му е заслужавал да победи в двубоя с Шахтьор (Донецк), който загуби с 0:2.

"Не, няма да си подам оставката. Ние ще продължим напред. През първото полувреме бяхме много добре. Ако ние бяхме вкарали първи, нещата щяха много да се променят. Тяхното попадение ни нанесе големи щети, защото играехме добре. Имахме две-три положения, нацелихме и греда. Топката не искаше да влезе и беше трудно. Имали сме и винаги ще имаме деликатни моменти. Намираме се в лоша серия по отношение на резултатите, това е реалността. Но трябва да продължим напред. Това беше финал, подготвихме се много добре, направихме прилична първа част, но знаем, че ни остава още един мач, който трябва да спечелим.

Zidane: “We need to show our pride and win the next game."#RMUCL pic.twitter.com/rYX18D5jzj