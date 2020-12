Аталанта се препъна в Мидтиланд (видео)

Отборите на Аталанта и Мидтиланд заършиха наравно 1:1 в Бергамо в мач от петия кръг на група D в Шампионската лига. Родният национал Божидар Краев остана на пейката на гостите през целия мач.

Датският първенец изненада неприятно "нерадзурите" още в 13-ата минута, когато Сори Каба с гърди свали топката към Александер Шолц, който пък я прати в противниковата мрежа. През втората част Каба също можеше да се разпише, но гредата му попречи да го стори. Така се стигна зо 78-ата минута, когато Кристиан Ромеро с глава засече центриране на Ханс Хатебур и донесе равенство в мача с първия си гол с екипа на бергамаските.

Grande reazione nella ripresa, punto importantissimo!

Big reaction in the second half, a very important point!@Plus500 #AtalantaMidtjylland #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/5YcVO47xoG