Левски обявява нов спонскорски договор в близките часове

Левски е близо до сключване на нов спонсорски договор. "Сините" са се договорили с ново споразумение с Palms bet и се очаква то да бъде обявено официално в близките часове, съобщава "Дарик".Спонсорският контракт е за цялата 2021-а година. Това ще бъде "глътка въздух" за Левски, който продължава да изпитва огромни финансови задължения. Към момента дългоочакваният договор на "сините" с "Щрабаг" се бави и няма никакви индикации за неговото подписване до края на годината.

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