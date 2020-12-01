Левски обявява нов спонскорски договор в близките часове

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Левски
Левски е близо до сключване на нов спонсорски договор. "Сините" са се договорили с ново споразумение с Palms bet и се очаква то да бъде обявено официално в близките часове, съобщава "Дарик".
Спонсорският контракт е за цялата 2021-а година. Това ще бъде "глътка въздух" за Левски, който продължава да изпитва огромни финансови задължения. Към момента дългоочакваният договор на "сините" с "Щрабаг" се бави и няма никакви индикации за неговото подписване до края на годината.
efbet Лига
15 кръг, събота 5 декември
Левски
16:30предстои
Арда (Кърджали)
8 халф
10 вратар
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(Гост) 8
отговор
Тия пари от Палмс Бет няма да стигнат само за ХУБСИ и щаба му. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Тук има един пар.цал който не спира да хули името на Апостола.Запомни мър.шо,правим вс възможно да разберем кой си.Има начини,няма да си вечно анонимен.Казваме ти господин цига.нин,ще влезеш в новините,запомни го Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
урааа! Договор има с дебелариума на д-р Емилова и с клиника за нарко зависими Рейтинг: 0 1
(Гост)
ЦСКА-СОФИЯ София пък има договор с Литекс да казват, че са ЦСКА, а ние от своя страна твърдим, че сме Литекс. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 0
(Гост) 4
отговор
ДАЛИ ЩЕ ИМ ДАДЪТ 50 МИЛИОНА+ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО 140000 КЪМ НАП?? ЕДВА ЛИ...И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ПИШЕТЕ КАТО ЛЕВСКИ,,ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ ОТБОР Е/ЛЕВСКИ,КНЯЗ КИРИЛ,ПОЩЕНЕЦ,ДИНАМО ЛЕВСКИ-СПАРТАК,СПОРТИДТ-КРЕМИКОВЦИ,РАКОВСКИ-СОФИЯ,СПАРТАК-СОФИЯ,ЛЕВСКИ1914,,,,ПОСЛЕДНИЯТ ДА ЗАТВОРИ ВРАТАТА....ЦСКА БИЛИ ПРИПОЗНАЛИ,,,ТЕ СИ СМЕНЯЛИ ИМЕТО 5 ПЪТИ,ОБЕДИНЯВАЛИ СЕ С ТРИ ОТБОРА И БИЛИ ЛЕВСКИ,,НАГЛИ ИЗЧАДИЯ,БЪЛГАРИЯ ВИ МРАЗИ Рейтинг: 3 1
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(Гост)
ДАЛИ ЩЕ ИМ ДАДЪТ 50 МИЛИОНА+ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО 140000 КЪМ НАП?? ЕДВА ЛИ...И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ПИШЕТЕ КАТО ЛЕВСКИ,,ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ ОТБОР Е/ЛЕВСКИ,КНЯЗ КИРИЛ,ПОЩЕНЕЦ,ДИНАМО ЛЕВСКИ-СПАРТАК,СПОРТИДТ-КРЕМИКОВЦИ,РАКОВСКИ-СОФИЯ,СПАРТАК-СОФИЯ,ЛЕВСКИ1914 Рейтинг: 3 0
(Гост) 3
отговор
Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 4 1
(Гост) 2
отговор
Не е важно, важното е,че петолъчката умре!?!?Норге скоро... Рейтинг: 1 4
(Гост)
На уя слагам Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 1
(Гост) 1
отговор
Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 2
(Гост)
Амфет мен,къде си бе, петолъчко?? Рейтинг: 1 1
(Гост)
При макя ти е. Рейтинг: 0 0