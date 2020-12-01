Левски Levski

Лудогорец 1:0 Левски

последен:
01.11.2020

Левски - Локомотив (Пловдив)

следващ:
02.12.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Левски обявява нов спонскорски договор в близките часове

01 декември 2020 | 20:44 - Обновена
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Левски е близо до сключване на нов спонсорски договор. "Сините" са се договорили с ново споразумение с Palms bet и се очаква то да бъде обявено официално в близките часове, съобщава "Дарик".
Левски пусна виртуални билети за мача с Локо (Пд)
Спонсорският контракт е за цялата 2021-а година. Това ще бъде "глътка въздух" за Левски, който продължава да изпитва огромни финансови задължения. Към момента дългоочакваният договор на "сините" с "Щрабаг" се бави и няма никакви индикации за неговото подписване до края на годината.
efbet Лига
15 кръг, събота 5 декември
Левски
16:30предстои
Арда (Кърджали)
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
12
9
2
1
27:10 (17)
29
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
13
8
3
2
27:13 (14)
27
3 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
13
6
6
1
18:10 (8)
24
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
13
6
6
1
20:14 (6)
24
5 Черно море Черно море
14
6
3
5
21:19 (2)
21
6 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
14
5
5
4
22:16 (6)
20
7 Берое Берое
11
5
3
3
22:12 (10)
18
8 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
13
4
3
6
16:19 (-3)
15
9 Царско село Царско село
13
3
4
6
7:11 (-4)
13
10 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
12
3
4
5
14:24 (-10)
13
11 Монтана Монтана
13
3
3
7
13:26 (-13)
12
12 Левски Левски
11
3
2
6
12:11 (1)
11
13 Славия Славия
12
2
2
8
8:21 (-13)
8
14 Етър Етър
14
1
4
9
10:31 (-21)
7
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 914

Добави коментар ›› Коментари (8)

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БАБА ЦОЛА
(Гост) 8
отговор
01 декември 2020 | 21:22

Тия пари от Палмс Бет няма да стигнат само за ХУБСИ и щаба му. Рейтинг: 0 0

Онези
(Гост) 7
отговор
01 декември 2020 | 21:20

Тук има един пар.цал който не спира да хули името на Апостола.Запомни мър.шо,правим вс възможно да разберем кой си.Има начини,няма да си вечно анонимен.Казваме ти господин цига.нин,ще влезеш в новините,запомни го Рейтинг: 0 0

Митата
(Гост) 6
отговор
01 декември 2020 | 21:02

урааа! Договор има с дебелариума на д-р Емилова и с клиника за нарко зависими Рейтинг: 0 1

Ботев Луковит
(Гост)
01 декември 2020 | 21:16

ЦСКА-СОФИЯ София пък има договор с Литекс да казват, че са ЦСКА, а ние от своя страна твърдим, че сме Литекс. Рейтинг: 0 0

Нирге говяждио муунчу
(Гост) 5
отговор
01 декември 2020 | 20:51

Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 0

ФЕН НА ТЕЛЕШКО ВАРЕНО
(Гост) 4
отговор
01 декември 2020 | 20:49

ДАЛИ ЩЕ ИМ ДАДЪТ 50 МИЛИОНА+ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО 140000 КЪМ НАП?? ЕДВА ЛИ...И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ПИШЕТЕ КАТО ЛЕВСКИ,,ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ ОТБОР Е/ЛЕВСКИ,КНЯЗ КИРИЛ,ПОЩЕНЕЦ,ДИНАМО ЛЕВСКИ-СПАРТАК,СПОРТИДТ-КРЕМИКОВЦИ,РАКОВСКИ-СОФИЯ,СПАРТАК-СОФИЯ,ЛЕВСКИ1914,,,,ПОСЛЕДНИЯТ ДА ЗАТВОРИ ВРАТАТА....ЦСКА БИЛИ ПРИПОЗНАЛИ,,,ТЕ СИ СМЕНЯЛИ ИМЕТО 5 ПЪТИ,ОБЕДИНЯВАЛИ СЕ С ТРИ ОТБОРА И БИЛИ ЛЕВСКИ,,НАГЛИ ИЗЧАДИЯ,БЪЛГАРИЯ ВИ МРАЗИ Рейтинг: 3 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Норге
(Гост)
01 декември 2020 | 20:52

ДАЛИ ЩЕ ИМ ДАДЪТ 50 МИЛИОНА+ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО 140000 КЪМ НАП?? ЕДВА ЛИ...И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ПИШЕТЕ КАТО ЛЕВСКИ,,ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ ОТБОР Е/ЛЕВСКИ,КНЯЗ КИРИЛ,ПОЩЕНЕЦ,ДИНАМО ЛЕВСКИ-СПАРТАК,СПОРТИДТ-КРЕМИКОВЦИ,РАКОВСКИ-СОФИЯ,СПАРТАК-СОФИЯ,ЛЕВСКИ1914 Рейтинг: 3 0

Село ПОДУЯНСКИО МЪРТВЕЦ
(Гост) 3
отговор
01 декември 2020 | 20:48

Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 4 1

Левски завинаги
(Гост) 2
отговор
01 декември 2020 | 20:48

Не е важно, важното е,че петолъчката умре!?!?Норге скоро... Рейтинг: 1 4

На уя слагам Ялоф кунчеФ
(Гост)
01 декември 2020 | 20:50

На уя слагам Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 1

Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски
(Гост) 1
отговор
01 декември 2020 | 20:47

Ялоф кунчеФ ПРИПОК ЛЪФски вол Рейтинг: 2 2

Ха ха ха
(Гост)
01 декември 2020 | 20:49

Амфет мен,къде си бе, петолъчко?? Рейтинг: 1 1

Тити
(Гост)
01 декември 2020 | 21:06

При макя ти е. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Футболната  легенда Иван Тишански гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+.  Състезателите, носили екипа и на двата родни гранда – ЦСКА и Левски, са  особена порода. Отличават се с изключителен ...









							
							
							
						


          

            

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                  Началникът на РЗИ-София напуска поста си
                
                
                  Началникът на РЗИ-София напуска поста си

                
              

              

                
                  България остава на първо място по смъртност от COVID-19 в ЕС
                
                
                  България остава на първо място по смъртност от COVID-19 в ЕС

                
              

              

                
                  Проф. Кожухарова обясни на какво се дължи високата смъртност от COVID-19 у нас  
                
                
                  Проф. Кожухарова обясни на какво се дължи високата смъртност от COVID-19 у нас  

                
              

              

                
                  Дарена кръвна плазма стигна със закъснение до пациенти с COVID-19
                
                
                  Дарена кръвна плазма стигна със закъснение до пациенти с COVID-19

                
              

              

                
                  Валери Симеонов: Категорично има риск от водна криза в Бургас
                
                
                  Валери Симеонов: Категорично има риск от водна криза в Бургас

                
              

              

                
                  МВнР: Умоляваме българските граждани да не навлизат в широкия център на град Трир
                
                
                  МВнР: Умоляваме българските граждани да не навлизат в широкия център на град Трир

                
              

              

                
                  Няма признаци за политически мотив за нападението в Трир
                
                
                  Няма признаци за политически мотив за нападението в Трир

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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